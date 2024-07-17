قبل محاولة الاغتيال.. "قناص ترامب" ظهر في أحد الإعلانات

الوكيل الإخباري- قالت شركة "بلاك روك" الاستثمارية ان الشاب توماس كروكس الذي اطلق النار على ترامب ظهر لفترة وجيزة في إعلان لها.

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وقالت الشركة في بيان عبر البريد الإلكتروني لوكالة "رويترز": "في عام 2022، نشرنا إعلاناً يظهر فيه مدرس من مدرسة بيثيل بارك الثانوية، وظهر فيه عدة طلاب غير مدفوعي الأجر لفترة وجيزة في الخلفية، بما في ذلك توماس ماثيو كروكس".



وأكدت "بلاك روك" أنها ستتيح جميع لقطات الفيديو للسلطات المختصة، وأزالت الفيديو من التداول.



بينما يواصل المحققون البحث عن الدافع وراء محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، فإنهم يقومون بفحص تحركات مطلق النار توماس ماثيو كروكس قبل الهجوم.



ومع ذلك، بعد ما يقرب من 48 ساعة من إطلاق النار، اندهش المحققون من قلة الأدلة التي وجدوها حول عقلية كروكس ودوافعه المحتملة.



وحتى بعد نجاحهم في اختراق هاتفه وتفتيش جهاز الكمبيوتر الخاص به، والبحث في سجل بحثه وغرفة نومه، وإجراء مقابلات مع عائلته وأصدقائه، لم يعثر العملاء بعد على أدلة تشير إلى وجود دافع سياسي أو أيديولوجي لإطلاق النار.



وفي إشارة إلى أن هجومه كان من الممكن أن يكون أكثر تدميراً، قال مصدر إن كروكس كان يحمل جهاز تفجير عن بعد على جسده، وكان صندوق سيارته يحتوي على صندوق معدني من المتفجرات متصل بأسلاك بجهاز استقبال.



سكاي نيوز عربية





