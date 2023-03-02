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الخميس، 02-03-2023 12:16 م

قتلى وجرحى جراء استهداف أوكراني لأراض روسية حدودية

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الوكيل الاخباري- أفادت مصادر مسؤولة بوقوع قتلى وجرحى جراء قصف أوكراني استهدف أراضي روسية محاذية للحدود الأوكرانية.

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وأفادت السلطات وخدمة الطوارئ في منطقة بريانسك باحتجاز ما يصل إلى ستة أشخاص كرهائن من قبل مسلحين أوكرانيين في متجر بقرية ليوبتشاني تسللوا إلى منطقة بريانسك.

من جهته قال حاكم منطقة بريانسك ألكسندر بوغوماز إن القوات المسلحة الروسية تقوم بالإجراءات اللازمة للقضاء على هذه المجموعة المتسللة. 

إلى ذلك أفاد بوغوماز بمقتل شخص وإصابة آخرين جراء القصف الأوكراني للمنطقة.

"اليوم مجموعة تخريبية أوكرانية تسللت إلى مقاطعة بريانسك الروسية وأطلقت النار على السيارات في المنطقة مما أدى لمقتل مواطن وإصابة طفل يبلغ من العمر عشر سنوات".

كما تعرضت منطقة كليموفسكي لهجوم من قبل القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام مسيرة أوكرانية، وفق ما أفاد به حاكم المنطقة، "نتيجة إسقاط المسيرة الأوكرانية، اشتعلت النيران في مبنى سكني في قرية سوشاني".

كما استهدفت القوات الأوكرانية منطقة روسية حدودية أخرى في كورسك.

وأفاد حاكم منطقة كورسك رومان ستاروفويت، بقصف القوات المسلحة الأوكرانية لقرية تتكينو بمنطقة كورسك، حيث أسفر عن وقوع ضحايا، "قرية تيتكينو، مقاطعة غلوشوفسكي، تحت نيران القوات المسلحة الأوكرانية، هناك ضحايا".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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