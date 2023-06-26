قتيلان وإجلاء آلاف الأشخاص جراء فيضانات في تشيلي

الوكيل الإخباري- قتل شخصان وأجلي آلاف الأشخاص أمس الأحد في تشيلي، إثر فيضان نهر ماولي جراء تساقط أمطار غزيرة في جنوب البلاد.

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وأكدت وزيرة الداخلية كارولينا توه، بحسب واشنطن تايمز، مقتل شخصين في الفيضانات فيما لا يزال ستة أشخاص في عداد المفقودين.



وأفادت حصيلة أولية أن 9814 شخصا يقيمون في مناطق معزولة و4077 تعرضوا لأضرار فيما نقل 2054 شخصا إلى مكان آمن.



وتسبب فيضان نهر ماولي في وسط البلاد الذي تضاعف مستواه في غضون ساعات قليلة بإجلاء 1800 شخص يقيمون قرب ضفاف النهر في مدينة كونستيتوسيون على بعد حوالي 400 كيلومتر جنوب العاصمة سانتياغو.

بترا