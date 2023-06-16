وصول غواصة نووية أميركية إلى كوريا الجنوبية

الوكيل الإخباري - أعلن البنتاغون على موقعه الإلكتروني الذي يبث من واشنطن اليوم الجمعة، وصول الغواصة الأميركية "يو اس اس ميشيغان" العاملة بالطاقة النووية إلى مدينة بوسان الساحلية في كوريا الجنوبية، في تأكيد على التزام واشنطن بالرد على تهديدات بيونغ يانغ المتزايدة، بحسب واشنطن بوست.

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وترسو الغواصة النووية التابعة للبحرية الأميركية والقادرة على إطلاق صواريخ كروز من فئة "أوهايو" في ميناء بوسان في جنوب شرق كوريا الجنوبية للمرة الأولى منذ ست سنوات، وفقًا لإعلانٍ وُقّع في نيسان بين واشنطن وسيول، بحسب ما أفاد الجيش الكوري الجنوبي في بيان يؤكد التزام واشنطن "بتوسيع نطاق الردع في كوريا الجنوبية تدعمه كل القدرات الأميركية بما في ذلك النووية".



وأعلن قائد أسطول كوريا الجنوبية كيم ميونغ سو، أنّ الهدف هو مواجهة تهديدات بيونغ يانغ المتزايدة.



وأضاف، أن وصول الغواصة "يهدف إلى تنفيذ إعلان واشنطن بشكل جوهري لتحسين الرؤية المنتظمة للأصول الاستراتيجية الأميركية في شبه الجزيرة الكورية".



وذكرت هيئة الأركان المشتركة، أن الغواصة التي يبلغ وزنها 18 ألف طن وطولها 170 متراً قادرة على حمل 150 صاروخ "كروز" من طراز "توماهوك" يصل مداها إلى 2500 كيلومتر.

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