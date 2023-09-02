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السبت، 02-09-2023 08:42 ص

قرار أممي بشأن التعاون مع منظمة شنغهاي

دد


الوكيل الاخباري  - تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الليلة الماضية، قرارا بشأن التعاون بين الأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون.

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وأيد القرار 80 دولة من بينها الأردن، وعارضته دولتان (الولايات المتحدة وإسرائيل) فيما صوتت بالامتناع 47 دولة.


واقترحت الجمعية العامة، حسب نص القرار، على الأمين العام إجراء مشاورات منتظمة مع الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون من خلال المنتديات والأشكال القائمة المشتركة بين الوكالات.


كما اعتمدت الجمعية العامة 4 قرارات و3 مقررات أخرى، بما في ذلك قرار يؤكد من جديد دور الجمعية العامة في السلام والأمن ومبادرة حق النقض، بينما يشجع الدول أيضًا على أن تضع في اعتبارها أنه لم يتم تعيين امرأة بعد أميناً عاماً للأمم المتحدة.


واعتمدت الجمعية القرار الوارد في تقرير الفريق العامل المخصص المعني بتنشيط أعمال الجمعية العامة بدون تصويت.


وشدد القرار على الحاجة إلى تحقيق توزيع متساو وعادل للتوازن بين الجنسين والتوازن الجغرافي بين الرؤساء التنفيذيين لمنظومة الأمم المتحدة والإدارة العليا للمنظمة.

 

بترا


 




 

 


 

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