بعد الانقلاب في النيجر.. فرنسا تخشى غلبة النفوذ الأميركي

الوكيل الإخباري - في الخارجية الفرنسية، مثلما في رئاسة الجمهورية... تلقى الخيارات الدبلوماسية الأميركية في النيجر صدى سيئاً؛ إذ تخشى باريس من تنامي النفوذ الأميركي في نيامي على حساب الفرنسيين، وفق تقرير نشرته أمس (الأحد) صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.

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وحضرت الولايات المتحدة بشكل كبير في النيجر منذ الأزمة التي بدأت في 26 يوليو (تموز) الماضي. ومن علامات هذا الحضور الكبير، جلوس الشخصية الثالثة في الدبلوماسية الأميركية فيكتوريا نولاند، إلى طاولة الانقلابيين في 7 أغسطس (آب).



وأشار التقرير إلى أنه منذ بداية الأحداث، اتخذت فرنسا خطاً واضحاً ومن دون تردد: إعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى الرئاسة؛ لأن خطاب فرنسا المؤيد للديمقراطية بات على المحك، وفق دبلوماسي فرنسي يرى أنه «بالنسبة للأميركيين، حتى لو كانوا مهتمين بالعودة السريعة للنظام الدستوري، فإن الأولوية هي استقرار المنطقة». وقد أيدت فرنسا قرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عندما أعلنت الأخيرة في 10 أغسطس تعبئة «قوة احتياطية»، وهو شرط مسبق محتمل لعملية عسكرية. ومن جانبهم، سارع الأميركيون إلى إدانة الخيار العسكري: «لا يوجد حل عسكري مقبول»، قال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأميركي. توقفت الولايات المتحدة بهدوء عن المطالبة بإعادة الرئيس المخلوع إلى منصبه، وركزت على إطلاق سراحه وظروف احتجازه.



يقول الدبلوماسي الفرنسي ومقره باريس، وفق التقرير الذي لم يذكر اسمه، إن «هدف الأميركيين بسيط: الحفاظ على قواعدهم العسكرية». وأضاف: «إذا كان من الضروري تقديم تنازلات للعودة إلى الشرعية الدستورية، فلن يترددوا. يرجح ألا يشكل الجنود النيجريون خطراً في الخارج؛ فهم يعلمون أنه من دون قدرات المخابرات الأميركية، كل جهودهم لمحاربة المتطرفين ستذهب سدى».



للولايات المتحدة قوة عسكرية كبيرة نسبياً في النيجر. وينتشر نحو 1300 جندي أميركي بين قواعدهم في نيامي وقاعدة أغاديز في شمال البلاد. هذه المنشأة (في أغاديز) هي حقاً استراتيجية في نظر البنتاغون الأميركي. تقع في قلب ما يسميه الجيش الأميركي «شريط الساحل والصحراء»، هذه القاعدة هي مدرج الإقلاع لطائراته المسيرة، وعصب قدرات الجيش الأميركي الاستطلاعية في جميع أنحاء المنطقة، خصوصاً في ليبيا.



وأفاد التقرير بأن الولايات المتحدة ترى أن لها امتيازاً مع الانقلابيين يتمثل في شخص الجنرال النيجري بارمو، الذي يطلق عليه الجنود الأميركيون تسمية «رَجُلِنا»، للإشارة إلى القائد السابق للقوات الخاصة الذي أصبح قائداً لأركان الجيش النيجري. دربت الولايات المتحدة الجنرال بارمو، وحافظ على علاقة وثيقة معها. هذا هو الضابط الذي التقت به فيكتوريا نولاند خلال زيارتها لنيامي.

الشرق الأوسط