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الثلاثاء، 11-07-2023 11:18 م

قرار من السعودية بشأن موسم العمرة

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الوكيل الإخباري - أعلنت المملكة العربية السعودية عن بدء موسم العمرة من خلال إصدار التصاريح اللازمة عبر تطبيقي "نسك" أو "توكلنا"، للمواطنين السعوديين والمقيمين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها.اضافة اعلان


ووفقا لوزارة الحج والعمرة، فإن تلك الخطوة تأتي بعد إعلان الوزارة نجاح موسم الحج؛ بهدف تمكين المزيد من المسلمين من أداء مناسك العمرة والزيارة، بالإضافة إلى رفع جودة الخدمات المقدمة لهم، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية.

ويُعدّ تطبيق "نسك" أحد التطبيقات التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة، من واقع مسؤوليتها عن خدمة ضيوف الرحمن، من خلال تمكينهم من إصدار التصاريح اللازمة لأداء مناسك العمرة، وزيارة الروضة الشريفة، وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية، لضمان توفير أجواء روحانية وآمنة، مع تحقيق الضوابط التنظيمية بالتكامل مع تطبيق "توكلنا"، للتحقق من سلامة الحالة الصحية للمتقدم على التصريح.

 




 

 


 

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