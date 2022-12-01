قرار من السيسي بعزل نائب رئيس مجلس الدولة

الوكيل الاخباري- نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرارا للرئيس عبد الفتاح السيسي بعزل المستشار محمود مصطفى سيد عبد الرحمن، نائب رئيس مجلس الدولة.

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جاء هذا في قرار رقم 581 لسنة 2022 رئيس الجمهورية، حيث نص على أنه "بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وعلى الحكم الصادر من مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة في الدعوى التأديبية المطر رقم 11 لسنة 68 ق تأديب بجلسة 26 أكتوبر لسنة 2022 وبناء على ما عرضه وزير العدل، يُعزل المستشار محمود مصطفى سيد عبدالرحمن، نائب رئيس مجلس الدولة، وعلى وزير العدل تنفيذه".



كما نشرت الجريدة قرار رئيس الجمهورية، بتعيين اللواء عمرو عادل على حسني القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام وذلك اعتبارا من 30 أغسطس 2022.