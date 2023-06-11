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الأحد، 11-06-2023 09:20 ص

قطار شحن يخرج عن مساره قرب الحدود الروسية مع أوكرانيا

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الوكيل الإخباري - أكد فياتشيسلاف جلادكوف، حاكم منطقة بيلغورود الروسية، في وقت متأخر مساء أمس السبت أن 15 عربة من قطار شحن فارغ خرجت عن مسارها في منطقة بيلغورود بجنوب روسيا على الحدود مع أوكرانيا، مضيفا أنه لا توجد معلومات فورية عن السبب.

وقال الحاكم فياتشيسلاف جلادكوف على تطبيق تليغرام "وفقا للمعلومات الأولية، لم تقع إصابات".

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وأضاف جلادكوف أن الحادث وقع بالقرب من محطة قطار في منطقة أليكسييفسكي وكان القطار خاليا.


وأصبحت التفجيرات والهجمات على البنية التحتية للمنطقة واقعا يوميا تقريبا في الأسابيع الأخيرة، ويلقي المسؤولون باللوم على القوات الأوكرانية أو المخربين الموالين لأوكرانيا.


ولم تعلن أوكرانيا بشكل علني على الإطلاق تقريبا مسؤوليتها عن الهجمات داخل روسيا أو على الأراضي الخاضعة للسيطرة الروسية في أوكرانيا.

 

البيان

 




 

 


 

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