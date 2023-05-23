الثلاثاء 23-05-2023
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الثلاثاء، 23-05-2023 02:43 م

تركيا تعلن تفكيك خلية تجسس تابعة للموساد الإسرائيلي في اسطنبول

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الوكيل الإخباري- أعلنت المخابرات التركية وقوات الأمن التركي في مدينة اسطنبول، أنها فككت خلية تجسس جديدة تتبع "للموساد الإسرائيلي"، مؤلفة من 15 شخصا.

وكانت هذه الخلية مكلفة بمتابعة ورصد شركة و23 فردا لهم علاقات تجارية مع إيران.

وبحسب المعلومات الرسمية فإنه بعد عام ونصف من المتابعة المخابراتية والأمنية المشتركة، تم التاكد من أن خلية المساد المذكورة، تقوم بمهام تجسس، ضد شركة و23 شخص لهم علاقة تجارية مع إيران.

وبحسب التحقيقات والمعلومات الأولية، فإن الموساد الإسرائيلي، قد وصل لزعيم الشبكة "سلتشوك كوتشوك كايا"، وجنده من خلال موظف في الجيش التركي، يدعى "سيركان أوزدمير"، وهو هارب بتهمة الإنتماء لجماعة "فتح الله غولان" الإرهابية.

وقد تم عقد لقاءات عدة بين كايا، وضباط من الموساد، عدة مرات في دول أوروبية عدة. وخلال هذه اللقاءات، تم إنجاز عدد من الاختبارات له، ثم عرض عليه العمل وتم تجنيده.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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