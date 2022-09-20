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الثلاثاء، 20-09-2022 04:24 م

قوات تيغراي بإثيوبيا: إريتريا تشن "هجوما شاملا"

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الوكيل الإخباري- قالت القوات في منطقة تيغراي الإثيوبية، إن قوات من إريتريا المجاورة شنت ”هجوما شاملا“ اليوم الثلاثاء، وإن قتالا عنيفا يدور في العديد من المناطق على طول الحدود.

ولم يتسنَ لـ ”رويترز“ على الفور التحقق من صحة حساب على تويتر لجيتاشيو رضا المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. وتخوض الجبهة قتالا ضد القوات الاتحادية الإثيوبية وحلفائها منذ ما يقرب من عامين.

ودخلت القوات الإريترية تيغراي لدعم الجيش الإثيوبي بعد اندلاع القتال في تشرين الثاني/نوفمبر العام 2020، قبل أن تنسحب من معظم المناطق العام الماضي.

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