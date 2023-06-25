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الأحد، 25-06-2023 03:30 م

قوات "فاغنر" تغادر أراضي مقاطعة ليبيتسك

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الوكيل الإخباري- أعلنت حكومة مقاطعة ليبيتسك جنوب غربي روسيا اليوم الأحد، مغادرة وحدات قوات "فاغنر" العسكرية أراضي المقاطعة، بعد تسوية تمرّدها.

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وجاء في بيان على "تلغرام": "غادرت وحدات شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة مقاطعة ليبيتسك، بعد أن توقفت فيها مؤخرا".


واستولت قوات من مجموعة "فاغنر" أمس السبت على مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية في مدينة روستوف جنوب غربي روسيا، بعد ادعاء يفغيني بريغوجين مؤسس المجموعة قصف القوات الروسية معسكرات "فاغنر"، الأمر الذي نفته وزارة الدفاع وجهاز الأمن الفدرالي الروسيان.


وفي وقت لاحق، أجرى رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو محادثات مع بريغوجين، خلصت إلى موافقة "فاغنر" على إنهاء التمرد ووقف التصعيد.


وأعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف كفّ البحث عن بريغوجين، وإتاحة مغادرته إلى بيلاروس الشقيقة بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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