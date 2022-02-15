كندا: استقالة قائد شرطة أوتاوا على خلفية احتجاجات سائقي الشاحنات

الوكيل الاخباري - قدّم قائد شرطة العاصمة الكندية أوتاوا بيتر سلولي استقالته من منصبه الاثنين، وسط انتقادات لتعامله مع الاحتجاجات المستمرة لسائقي الشاحنات وسط المدينة لليوم التاسع عشر.

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وكان سكان أوتاوا أعربوا عن غضبهم المتزايد من استجابة الشرطة للاحتجاجات حيث سيطر المحتجون على شوارع وسط المدينة ونقل الوقود والإمدادات الأخرى بحرية من وإلى مخيماتهم، فيما انتقدوا قرار السماح للشاحنات بالقيادة والوقوف في شارع ويلنجتون القريب من البرلمان الكند.



وكان سلولي قد تم تعيينه رئيسا لشرطة أوتاوا في تموز 2019 وكان من المقرر أن ينتهي عمله في 2024.