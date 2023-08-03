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الخميس، 03-08-2023 05:23 م

كوريا الجنوبية.. إصابة 13 شخصا بهجوم بسكين قرب العاصمة سيئول

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الوكيل الإخباري- أفادت شرطة سيؤول بأن 13 شخصا أصيبوا بجروح متفاوتة جراء هجوم رجل عليهم بسكين، بالقرب من محطة مترو الأنفاق في "سيونغنام" جنوب العاصمة سيئول.

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واعتقلت الشرطة المشتبه به عند الساعة 17:55، بعد 10 دقائق من تلقي البلاغ الذي يفيد بمهاجمة شخص للمارة بالقرب من محطة مترو أنفاق "سيوهيون".

ووفقا للشرطة، أصيب 9 اشخاص في موقع الحادث، بينما أصيب 4 آخرون في موقع قريب، بعد أن قاد المشتبه به سيارته في ممر المشاة قبل الشروع في مهاجمة المارة. ولم تحدد الحالة الدقيقة للضحايا بعد.

ووفقا لشهود كانوا في موقع الهجوم، كان المشتبه به يرتدي زيا أسود ونظارة شمسية، ويلوح بسكين يقدر طوله بحوالي 50 إلى 60 سنتيمترا.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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