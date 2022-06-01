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الأربعاء، 01-06-2022 10:41 ص

كوريا الجنوبية: انطلاق التصويت في الانتخابات المحلية

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الوكيل الاخباري- يدلي الكوريون الجنوبيون اليوم الأربعاء، بأصواتهم لانتخاب رؤساء البلديات وحكام الأقاليم وأعضاء المجالس المحلية ومديري مكاتب التعليم الإقليمية في الانتخابات التي تجري على مستوى البلاد.

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وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن الانتخابات المحلية لهذا العام تشهد انتخاب 17 عمدة للمدن الكبرى وحكام الأقاليم، و226 منصبا قياديا إداريا من مستوى أدنى، بالإضافة إلى 872 مقعدا في مجالس الأقاليم والمدن، و2988 منصبا في المجالس المحلية ذات المستوى الأدنى.


وسيتم أيضا انتخاب 7 نواب بالجمعية الوطنية في الانتخابات البرلمانية التكميلية.


وأشارت الوكالة إلى أنه من بين 44.3 مليون ناخب مؤهل، أدلى 9.13 مليون ناخب منهم بالفعل بأصواتهم في فترة التصويت المبكر التي استمرت ليومين في نهاية الأسبوع الماضي.


وتوقعت اللجنة أن تتجاوز نسبة المشاركة النهائية في انتخابات اليوم 60.2 بالمئة، التي تم تسجيلها في الانتخابات المحلية لعام 2018.

 

بترا

 




 

 


 

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