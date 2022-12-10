كوريا الجنوبية تشغّل مركزا لتطوير المركبات الفضائية المسيّرة

الوكيل الاخباري- أعلنت وكالة يونهاب أن كوريا الجنوبية بدأت بتشغيل مركز جديد للأبحاث مختص بتطوير المركبات الفضائية غير المأهولة القابلة لإعادة الاستخدام أكثر من مرة.

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وجاء في منشور على موقع الوكالة "افتتح في جامعة سيئول الوطنية رسميا مركز جديد للأبحاث، المهمة الرئيسية لهذا المركز هو تطوير تقنيات المركبات الفضائية غير المأهولة والقابلة لإعادة الاستخدام".



وتبعا للمنشور فإن إدارة مشتريات الدفاع الوطنية الكورية الجنوبية (DAPA) تخطط لاستثمار 27 مليون دولار في مشروع هذا المركز على مدى السنوات الست المقبلة ، وسيشارك أكثر من 240 متخصصا من 14 جامعة في البلاد في عمل المركز، كما تشارك أربع شركات كورية جنوبية في المشروع ، بما في ذلك المعهد الكوري لأبحاث الفضاء، وشركة Hanwha Aerospace Co.

روسيا اليوم