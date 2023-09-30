السبت 30-09-2023
الوكيل الاخباري

99 مليون دولار مساعدات مالية قدمها صندوق النقد للأردن العام الحالي

إعلان أسعار المحروقات في الأردن اليوم وتوقعات بالرفع من 1.5 إلى 2.5 قرش

إضراب شامل ونفير عام في رام الله والبيرة اليوم

استشهاد شاب متأثرا بجروحه الخطيرة برصاص الاحتلال في البيرة

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة

وفيات السبت 30/ 9/ 2023

غابات برقش: أمسية تراثية تحيي رصد "قمر الحصّادين"

تصريح صادر عن القوات المسلحة

حادث تصادم يخلف 15 إصابة على شارع الأردن - صور

الأردن ينهي المراجعة الثالثة للسياسة التجارية بنجاح

السبت، 30-09-2023 09:14 ص

كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان تدريبات مشتركة

image


الوكيل الإخباري - أجرى جنود كوريون جنوبيون وأمريكيون تدريبات مشتركة ضد الإرهاب بالقرب من الحدود بين الكوريتين في وقت سابق من الأسبوع الجاري، حسبما قال الجيش الكوري اليوم السبت، وسط جهود مشتركة لتعزيز القدرات العملياتية.

وتم تنظيم التدريبات، التي شارك فيها 80 عنصرا من الشرطة العسكرية من فرقة المشاة السادسة بالجيش والجيش الأمريكي الثامن يوم الاثنين الماضي في مركز رودريجز للتدريبات في بوشيون، على بعد 30 كيلومترا جنوب المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين.  

اضافة اعلان


وخلال التدريبات، عمل الجانبان معا لتفتيش وتطهير مباني وإنقاذ رهائن وتحديد مكان إرهابيين والتغلب عليهم، وفقا للجيش.  


وقال الجيش إن التدريبات أجريت مع التركيز على تعزيز قدرات القوات في عمليات مكافحة الإرهاب في البيئات الحضرية من خلال التدريب على القتال على مستوى الفريق من مسافة قريبة.


ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن ضابط بالجيش الكوري الجنوبي وشارك في التدريبات قوله "بناء على المعرفة العملية التي قدمتها وحدة الشرطة العسكرية الأمريكية خلال هذه التدريبات المشتركة، سنتولى القيادة في حماية الأرواح بدون تردد في أي موقف إرهابي".  

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (1)

مقتل 6 عمال وحصار 15جراء انهيار منجم في زيمبابوي

٥

البرازيل تترأس مجلس الأمن الدولي لشهر تشرين الأول

vague-de-chaleur

موجة حرّ تجتاح المغرب رغم بدء الخريف

ت

فيديو - ترامب يسخر من بايدن ويقلده ضائعاً

AdaG6

إعلان حالة الطوارئ في نيويورك بسبب الفيضانات

WhatsApp Image 2023-09-29 at 10.37.55 PM

قتلى وجرحى بتفجير انتحاري بمقهى في العاصمة الصومالية مقديشو

أخبار متعلقة
650c18684c59b7136975045f

وزير الدفاع التركي يهنئ أذربيجان بنجاح عمليتها في قره باغ

650a809c423604482729d3cd

باكو تضع شرطا أساسيا لوقف عمليتها العسكرية في قره باغ

6502a3674c59b74de375e6d8

صحيفة: مجموعة متطرفة خططت لاغتيال رئيسة الوزراء الفنلندية السابقة

64fc73f542360447c12c95b3

العراق.. طائرات تركية تستهدف مسلحين تابعين لحزب العمال الكردستاني

64f97a244c59b7029f38309f

الجيش اللبناني: إحباط محاولة تسلل نحو 1200 سوري

64f6ef214c59b7089a6ba82d

السيسي يتحدث عن أصعب إحساس يواجهه