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الجمعة، 08-09-2023 11:29 ص

كوريا الشمالية تدشن غواصة هجومية نووية تكتيكية جديدة

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الوكيل الاخباري-  دشنت كوريا الشمالية "غواصة هجومية نووية تكتيكية" بنيت حديثًا قادرة على تنفيذ هجوم نووي تحت الماء.

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وحضر حفل تدشين الغواصة، الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس البلاد، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية اليوم الجمعة.


وقال كيم خلال كلمته في حفل التدشين"ستؤدي الغواصة الهجومية النووية التكتيكية الأولى من نوعها، مهمتها القتالية كواحدة من الوسائل الهجومية الأساسية تحت الماء للقوة البحرية" في الشمال.


ووصف كيم تسليح البحرية بالأسلحة النووية بأنها "مهمة عاجلة في العصر"، وحث على التحويل السريع "للسفن تحت الماء والسطحية المجهزة بأسلحة نووية تكتيكية" إلى البحرية.


كما أعلن عن خطط البلاد لبناء المزيد من الغواصات، بما في ذلك غواصة تعمل بالطاقة النووية.

 




 

 


 

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