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الثلاثاء، 29-08-2023 12:13 ص

كوريا الشمالية تنتقد دولا أوروبية لإرسالها مقاتلات "إف-16" لأوكرانيا

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الوكيل الاخباري- انتقدت كوريا الشمالية قرار هولندا والدنمارك والنرويج تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16"، ووصفته بأنه عمل مناهض للسلام.

وقال معهد كوريا الشمالية للدراسات الدولية في بيان باللغة الإنجليزية ونشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، إن "قرار هذه الدول بإرسال مقاتلات هو عمل مناهض للسلام لأنه يحرض على حرب طويلة الأمد ويدمر السلام والاستقرار الإقليميين بالكامل".

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وأفاد بأن الولايات المتحدة التي تعمدت اتخاذ موقف حذر تجاه طلب نظام زيلينسكي توريد مقاتلات أمريكية الصنع منذ بداية الأزمة الأوكرانية، أزالت أخيرا قناعها وأعطت الضوء الأخضر لعرض دول أوروبا الغربية بتقديم الدعم لها.

وأكد أن هذا القرار يعد إجراء يائسا اختاره مجانين المواجهة ضد روسيا، الذين فوجئوا بالهزائم المتكررة للهجوم المضاد الذي شنته كييف.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخطوة تظهر النية الشريرة للولايات المتحدة والدول الأوروبية لهزيمة روسيا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة هي المجرم الرئيسي الذي يدفع أوروبا إلى حافة حرب نووية مروعة.

 




 

 


 

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