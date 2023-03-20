كييف تطالب بانسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية

الوكيل الإخباري- طالبت أوكرانيا، اليوم الاثنين، بانسحاب القوات الروسية من أراضيها بالتزامن مع وصول الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى موسكو، مشددة على أن نجاح تطبيق خطة السلام الصينية يجب أن يتضمن انسحابا روسيا من الأراضي الأوكرانية.

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وقال أمين عام مجلس الأمن الأوكراني أوليكسي دانيلوف، خلال مؤتمر صحفي "الصيغة لنجاح تطبيق خطة السلام الصينية يجب أن تتضمن، البند الأول والأساسي وهو استسلام أو انسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية".



ووصل الرئيس الصيني إلى روسيا، في أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه للمرة الثالثة رئيسا للصين، ومن المتوقع أن يبحث الرئيسان خطة السلام الصينية لإنهاء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

