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الأربعاء، 20-04-2022 10:30 ص

كييف : ممر انساني لاخراج النساء والأطفال من ماريوبول

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الوكيل الإخباري-فيما ترزح ماريوبول تلك المدينة الساحلية جنوب أوكرانيا تحت الركام، منهكة بعد أسابيع طويلة من الحصار، بينما دخلت القوات الروسية إلى معظم أنحائها، أعلنت كييف اليوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق لفتح ممر إنساني بعد أن تعثر هذا المسعى عدة مرات منذ يوم السبت الماضي.

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افقد أكدت إيرينا فيريشتشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، أنه تم التوصّل إلى اتفاق مع روسيا حول ممر إنساني لإجلاء مدنيين من مرفأ ماريوبول المحاصر في جنوب شرقي البلاد.

 

وقالت في رسالة عبر تليغرام "توصّلنا إلى اتفاق مبدئي مع الروس حول ممر إنساني للنساء والأطفال والكبار في السن"، بحسب ما نقلت فرانس برس.

فيما أعرب عمدة المدينة، فاديم بويشينكو، عن أمله في إجلاء 6 آلاف مدني اليوم، مؤكدا أن 100000 مدني ما زالوا عالقين في المدينة المحاصرة، بينما قتل عشرات الآلاف، وفق زعمه.

 

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