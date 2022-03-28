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الإثنين، 28-03-2022 04:29 م

عمدة ماريوبول الأوكرانية: 160 ألف مدني محاصرون في المدينة

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الوكيل الإخباري-قال عمدة ماريوبول الأوكرانية، فاديم بويشينكو، الإثنين، إن حوالي 160 ألف مدني ما زالوا محاصرين داخل المدينة التي اجتاحتها القوات الروسية، وإنهم يطلبون المساعدة.

وأضاف في بيان: "للأسف، بقي الكثير من المدنيين في مدينة ماريوبول المحاصرة، وفقاً لتقديراتنا يقيم حوالي 160 ألف شخص"، حسب وكالة "أوكرين فورم" المحلية.

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وأكد بويشينكو أن المدينة "لا تصلح للعيش الآن، حيث لا يوجد مياه ولا كهرباء ولا تدفئة ولا اتصالات".


وتابع: "إنه مروع حقاً، من المستحيل التعبير بالكلمات عن الإذلال الذي يواجهه سكان ماريوبول اليوم بسبب الاحتلال الروسي".


وشدد على ضرورة إجلاء سكان المدينة، معتبرًا أن الأمل في تحقيق ذلك "لم يتلاشَ بعد".


وأردف: "نعيش مع هذا الأمل (..) هناك 26 حافلة تنتظر الذهاب إلى ماريوبول لغرض الإخلاء، ولكن للأسف لم يتم اتخاذ قرار اليوم بهذا الخصوص".
وأشار إلى أن قرار الإخلاء ليس بأيديهم قائلاً: "للأسف، نحن الآن في أيدي هؤلاء المحتلين (في إشارة إلى القوات الروسية)".


وأعرب بويشينكو عن أمله في أن يساعد الأصدقاء والشركاء الأوروبيين في تنظيم عمليات إجلاء المدنيين من ماريوبول.


وقبل يومين، أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية إيرينا فيرشتشوك، إجلاء 6 آلاف و800 مواطنا من المدينة.


ومؤخراً، أعلنت الحكومة الأوكرانية أنها اتفقت مع روسيا على فتح 10 ممرات إنسانية في المناطق المتضررة من العملية العسكرية التي تشنها موسكو.
وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.


وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".

 

الاناضول

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