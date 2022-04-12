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الثلاثاء، 12-04-2022 02:39 م

عمدة ماريوبول: مقتل 10 آلاف مدني في المدينة منذ استهدافها

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الوكيل الإخباري-حمّل عمدة مدينة ماريوبول الأوكرانية فاديم بويشينكو، القوات الروسية مسؤولية مقتل أكثر من 10 آلاف مدني في المدينة منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

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وقال في تصريحات صحفية عبر الهاتف، إن الجثث مغطاة بالسجاد في شوارع ماريوبول، متهما القوات الروسية بعرقلة وصول القوافل الإنسانية إلى المدينة لأسابيع "من أجل إخفاء المذبحة التي ارتكبتها في المدينة"، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".


وأضاف بويشينكو، أن عدد القتلى في مدينة ماريوبول الساحلية وحدها "قد يتجاوز 20 ألف شخص" أي ضعف العدد المعلن عنه.


من جهتها، حذرت وزارة الدفاع البريطانية من تكثيف روسيا عملياتها العسكرية في أوكرانيا، خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة.


وقالت الوزارة على تويتر "القتال في شرق أوكرانيا سيتكثف خلال الأسبوعين أو الأسابيع الثلاثة المقبلة مع استمرار روسيا في إعادة تركيز جهودها هناك".


وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، أنهما تحققان في تقارير تشير إلى استخدام القوات الروسية "أسلحة كيماوية" في ماريوبول.

 

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، إن بلادها تتحقق من صحّة معلومات عن استخدام القوات الروسية أسلحة كيميائية في هجوم شنته على ماريوبول المحاصرة.


وأشارت على تويتر إلى وجود تقارير "باحتمالية استخدام القوات الروسية مواد كيميائية في هجوم على سكان ماريوبول".


والإثنين، أعلنت كتيبة العمليات الخاصة الأوكرانية "آزوف" أن القوات الروسية ألقت مادة سامة مجهولة على الجيش الأوكراني والمدنيين في ماريوبول باستخدام طائرة مسيرة.

 


وأكدت الكتيبة في بيان، رصد فشل تنفسي لدى المصابين إثر الهجوم الذي وقع في ساعات المساء، وأن البحث ما زال جاريا في آثار المادة السامة.

 

 

الاناضول

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