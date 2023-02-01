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الأربعاء، 01-02-2023 09:25 ص

لافروف: الناتو يشارك في حرب هجينة ضد روسيا منذ فترة طويلة

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الوكيل الإخباري - أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس الثلاثاء أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) منخرط في "حرب هجينة ضد روسيا منذ فترة طويلة".

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب محادثات مع نظيره المصري سامح شكري: "مهما قال شركاؤنا الغربيون، مهما حاولوا تبرير أفعالهم بشأن ضخ الأسلحة لأوكرانيا بما في ذلك الشعارات المعروفة بأن الطريق إلى السلام يكمن من خلال شحنات الأسلحة، الجميع يفهم كل شيء. نحن نتحدث عن تورط الناتو في حرب هجينة ضد روسيا لفترة طويلة إلى حد ما"، بحسب وكالة تاس الروسية للأنباء.

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وأشار لافروف إلى أن موسكو تتخذ التدابير اللازمة من أجل إحباط محاولات لتحويل أوكرانيا إلى تهديد أكثر حدة لأمن روسيا.


وأضاف: "بالطبع، نراقب كيف تتطور المناقشات في الغرب حول ضخ المزيد من الأسلحة الخطيرة في أوكرانيا بشكل متزايد، بما في ذلك الأسلحة الهجومية. بالطبع، نحن نرى كل شيء، ونحن لا نكتفي بالمراقبة، بل نتخذ التدابير اللازمة لمنع المزيد من المحاولات لتحويل أوكرانيا إلى تهديد أكثر حدة لأمننا، ولمنع نظام كييف من الانتصار في سياسته المتمثلة في التمييز وتدمير حقوق جميع المواطنين الأوكرانيين والمواطنين الأوكرانيين السابقين، الذين شعروا بأنهم منخرطون في التاريخ الروسي والثقافة الروسية والتقاليد الروسية".


ولفت لافروف إلى أن روسيا تراقب هذه العملية، "بينما تتخذ القوات المسلحة جميع الإجراءات الضرورية لمنع الخطط الغربية من أن تؤتي ثمارها".

 

البيان


 




 

 


 

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