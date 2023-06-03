السبت 03-06-2023
الوكيل الاخباري

أكثر من 600 ألف زائر للبترا خلال 5 شهور

بلدية غرب إربد تشتري آليات بقيمة 500 ألف دينار

الدفاع المدني يحذر المواطنين من حوادث غرق الأطفال

لافروف: الغرب ينوي بث الخلاف بين موسكو ومينسك

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

عقل: أوبك+ قد تخفض انتاج النفط اجبارياً وهو ما سينعكس على الأسعار محلياً

صيحات استهجان بسبب أوكرانيا في وجه شولتس

ضبط مركبة تسير بسرعة 252كم/ساعة على الصحراوي

مقتل جنديين إسرائيليين واستشهاد مصري في تبادل إطلاق نار على الحدود

اخماد 241 حريقاً في الأردن خلال 24 ساعة

السبت، 03-06-2023 01:17 م

لافروف: الغرب ينوي بث الخلاف بين موسكو ومينسك

647b09a54236042a596e4b07


الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في تحيته للمشاركين في جلسة منتدى المؤرخين الروسي- البيلاروسي، إن الغرب ينوي بث الخلاف بين موسكو ومينسك لمنع تعزيز دولة الاتحاد.

وأضاف لافروف في تحيته التي تلتها أمام المشاركين اليوم السبت ناديجدا بارينوفا مديرة قسم الوثائق والتاريخ بالخارجية الروسية: "الغرب الجماعي لا يتخلى عن محاولات التزييف الوقح للتاريخ، وتجري إعادة كتابة الكتب المدرسية، وتشويه الحقائق، ويتم هدم النصب التذكارية والتماثيل. الهدف واضح - زرع العداء بين الأعراق والطوائف، والتحريض على الشوفينية اللغوية والتشاجر بين شعوبنا الشقيقة على أمل منع زيادة تعزيز دولة الاتحاد".

اضافة اعلان

 

وشدد الوزير الروسي على أنه لا يمكن مقاومة مثل هذه المحاولات إلا من خلال "إعادة تكوين صورة موضوعية للماضي".

وقال: "في المستقبل سيكون من الممكن التفكير في التحضير من خلال الجهود المشتركة لدراسة عن تاريخ دولة الاتحاد، خاصة وأنه توجد خبرة متراكمة للعمل في هذا المجال".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
197489

الاتحاد الأوروبي «لا يعترف» بسلطة «طالبان» في أفغانستان

1685791112048

اتحاد الجامعات العربية ينظم المؤتمر الثالث لرؤساء الجامعات العربية والروسية

197508

سوناك يدرس إنشاء كيان عالمي لمراقبة الذكاء الاصطناعي

1251139805

الدفاع الروسية: معارك شرسة في مارينكا وأفدييفكا قرب دونيتسك

647b1d784c59b703e50c250f

مصدر طبي: الجيش الأوكراني يستهدف سيارات الإسعاف الروسية

647b0f114c59b713373474aa

رئيس إريتريا يقدر المستوى التقني لمترو أنفاق موسكو

أخبار متعلقة
image - 2023-05-25T090333.662

سلطات القرم تعلن إسقاط ست طائرات مسيّرة

646da3914c59b750607e01a1

مركبة الشحن بروغريس تنطلق اليوم إلى المحطة الفضائية الدولية

646c877b42360424534722c4

مدفيديف يلتقي رئيس لاوس

646c54974c59b71644057766

رئيس الاستخبارات الألمانية يتحدث عن قوة الجيش الروسي

646b48934236041302081ecf

بوتين يعين سيرغي بوتين نائبا جديدا لوزير الخارجية

646b252b423604592f2f7a13

النمسا تعلن عن الحفاظ على قناة اتصال غير رسمية مع روسيا