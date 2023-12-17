لبنان.. إنقاذ 51 شخصا إثر غرق قارب مهاجرين قبالة السواحل الشمالية

الوكيل الاخباري- أعلن الجيش اللبناني اليوم الأحد، إنقاذ 51 شخصا، غالبيتهم من السوريين، إثر غرق قارب مهاجرين قبالة ساحل طرابلس شمال لبنان.



وقال الجيش في بيان إن "معلومات توافرت بشأن تعرض مركب للغرق مقابل شاطىء طرابلس شمال البلاد أثناء استخدامه لتهريب أشخاص بطريقة غير شرعية".

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وأضاف البيان أن "دورية من القوات البحرية في الجيش "تمكنت من إنقاذ 51 شخصا كانوا على متنه، بينهم فلسطينيان و49 سوريا"، موضحا أن "الجيش عمل على إسعافهم بمساعدة فريق من الصليب الأحمر اللبناني".

وغالبا ما تعلن السلطات في لبنان إحباط عمليات تهريب عن طريق البحر، أو إلقاء القبض على مهربين ومهاجرين محتملين.



ويسعى اللاجئون الذين يغادرون لبنان عبر القوارب، إلى حياة أفضل في أوروبا، وغالبا ما يتوجهون إلى جزيرة قبرص في شرق البحر المتوسط، على بعد أقل من 200 كيلومتر.



ويستضيف لبنان حوالي مليوني سوري، وفقا للسلطات، في حين تم تسجيل حوالي 800 ألف لدى الأمم المتحدة، في ما يعد أعلى عدد من اللاجئين في العالم مقارنة بعدد السكان.

