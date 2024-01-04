"في أسرع وقت ممكن" .. دولة تدعو رعاياها لمغادرة لبنان

الوكيل الاخباري - دعت ألمانيا رعاياها إلى مغادرة لبنان في أسرع وقت ممكن وسط تحذيرات من تزايد مخاطر تصعيد النزاع بين إسرائيل وحركة حماس بعد اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري. اضافة اعلان





وأكدت وزارة الخارجية الألمانية أن الوضع الأمني في المنطقة متقلب للغاية محذرة من تزايد مخاطر تصعيد النزاع بين إسرائيل وحركة حماس .



وكتبت الوزارة عبر موقعها على الانترنت: "لا يمكن استبعاد تفاقم الوضع من جديد واتساع النزاع خصوصا بعد اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في منطقة بيروت في 2 يناير 2024. وهذا ينطبق بشكل خاص على الأجزاء الجنوبية من لبنان، وصولا إلى المناطق المدنية في جنوب بيروت".





