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الأحد، 17-01-2021 10:55 ص

لليوم الثاني على التوالي .. الجزائر تتعرض لهزة أرضية

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الوكيل الاخباري - تعرضت ولاية المدية الجزائرية، صباح اليوم الأحد 17 يناير/كانون الثاني، لهزة أرضية.

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وبلغت شدة الهزة الأرضية 3.3 درجات بمقياس ريختر، وبحسب المركز الوطني للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية، فإنه تم تسجيلها الساعة الثالثة و59 دقيقة صباحا بتوقيت الجزائر.


وحدد المركز الهزة الأرضية بـ3 كم شمال غرب برواقية بولاية المدية.

وكانت هزة أرضية أخرى ضربت ولاية وهران الجزائرية في حدود الساعة العاشرة و42 دقيقة صباحا، وبلغت شدتها 3.5 درجات بمقياس ريختر.

كما شهدت الجزائر، صباح الاثنين الموافق 4 يناير/ كانون الثاني الجاري، هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر.

وقال مركز البحث في علم الفلك والجيوفيزياء، إن الهزة وقعت الساعة 6:16 صباحا، وحدد مركزها بـ 3 كلم شمال الجزائر العاصمة، بحسب صحيفة "النهار".

ولم تعلن السلطات عن وقوع أية إصابات أو خسائر مادية.


يشار إلى أن الشريط الساحلي للجزائر يشهد نشاطا زلزاليا مستمرا.


وخلال الشهور الأخيرة شهدت الجزائر عددا من الهزات الأرضية كان آخرها يوم 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث وقعت حينها هزة قوة 3.6 درجة على مقياس ريختر ضربت جنوب شرق العمارية بولاية المدية جنوب الجزائر العاصمة.


وبحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية، فقد رصد مركز البحث في علم الفك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء في الجزائر وقوع 86 هزة أرضية خلال العام الماضي 2020.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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