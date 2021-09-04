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السبت، 04-09-2021 09:22 ص

ماكرون يلتقي الأسبوع المقبل المرشحين لخلافة ميركل

FRANCE-POLITICS


الوكيل الاخباري- يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع المقبل كلا من أرمين لاشيت وأولاف شولتس المرشّحَين لخلافة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل واللذين سيخوضان انتخابات 26 أيلول/سبتمبر، وفقا لما أعلنته الرئاسة الفرنسية.

ويلتقي ماكرون شولتس وزير المال الحالي المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الاثنين 6 أيلول/سبتمبر، على أن يلتقي لاشيت في الثامن منه.

يأتي ذلك في وقت يُسجل فيه لاشيت مرشح المحافظين بزعامة المستشارة الألمانية تراجعاً قبل شهر من الانتخابات التشريعية.

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وأيا تكن نتيجة الانتخابات، فإن عملية تشكيل الحكومة الألمانية المقبلة قد تكون في منتهى التعقيد، مع صيغة لم تتضح بعد.

وبعد الاقتراع، ستتنحى ميركل التي هيمنت على المشهد السياسي الألماني لمدة 16 عاما.

 

المصدر: إرم

 

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