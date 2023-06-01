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الخميس، 01-06-2023 09:01 م

مايك بنس يدخل السباق إلى البيت الأبيض

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الوكيل الإخباري - أعلن نائب الرئيس الأمريكي السابق، مايك بنس، ترشحه، الأسبوع المقبل، لخوض السباق إلى البيت الأبيض، منافساً رئيسه السابق دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين التي تشهد زحمة مرشحين بشكل متزايد.

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وسينشر بنس المحافظ، الأربعاء، في 7 يونيو، يوم عيد ميلاده الـ64، مقطع فيديو لإضفاء الطابع الرسمي على دخوله السباق.


وسيشارك في اجتماع في مدينة دي موان في ولاية أيوا، اليوم، على قناة «سي إن إن»، بحسب ما أفاد مقربون منه لوسائل إعلام عدة، طالبين عدم الكشف عن هويتهم.

كان بنس قد ساعد ترامب على الفوز من خلال ترشّحه نائباً للرئيس خلال الحملة الرئاسية في 2016.


وبعد سنوات من الولاء الراسخ لترامب، غيّر بنس توجهاته بسبب الهجوم على مبنى الكابيتول الذي هز الديمقراطية الأمريكية في 6 يناير 2021.

 

البيان

 




 

 


 

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