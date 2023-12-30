الخارجية الروسية: أوكرانيا تفكر وفقا لمعايير الحرب

الوكيل الإخباري - قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي"، إن موسكو لا ترى وجود إرادة سياسية للسلام في الغرب أو في أوكرانيا التي تفكر وفقا لمعايير الحرب.

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وشدد غالوزين على أن "التسوية الشاملة والمستدامة والعادلة للصراع الدائر في أوكرانيا، تعتمد إلى حد كبير على القضاء على أسبابه الجذرية".



وأضاف نائب الوزير: "يجب على الغرب أن يتوقف عن إمداد القوات الأوكرانية بالأسلحة، ويجب على كييف أن توقف الأعمال القتالية، وتسحب قواتها من الأراضي الروسية. ويجب تأكيد وضع أوكرانيا المحايد وعدم انضمامها إلى الأحلاف وصفتها غير النووية، وكذلك إنجاز عملية نزع سلاحها وتطهيرها من النازية، والاعتراف بالتغيرات التي جرت على الأرض، وضمان حقوق المواطنين الناطقين بالروسية والأقليات القومية التي تعيش في أوكرانيا".



وتابع غالوزين القول: "لكن للأسف، نحن لا نرى اليوم وجود إرادة سياسية للسلام سواء في كييف أو في الغرب"، مذكرا بمرسوم زيلينسكي الذي يحظر المفاوضات مع روسيا.



وتطرق نائب الوزير الروسي إلى ما يسمى بـ "صيغة السلام" التي اقترحها زيلينسكي في العام الماضي، وأكد أنها عبارة عن مجموعة من الإنذارات لروسيا، تبرر استمرار الأعمال القتالية.



ونوه غالوزين بأن المساعدات الغربية لنظام زيلينسكي، لا تؤدي إلا إلى تأخير احتمالات التوصل إلى تسوية.

RT