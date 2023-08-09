الأربعاء 09-08-2023
الوكيل الاخباري

ايعاز هام من مدير الأمن العام- تفاصيل

نقابة الصيادلة تطلق حملة وطنية للتوعية من مخاطر التدخين

درجات الحرارة بالاردن ستتجاوز هذا الحاجز بموجة الحر القادمة

التربية توضح حول الفاقد التعليمي وموعد دوام المدارس

إتلاف كميات من المخدرات ضبطت في 1054 قضية

اطلاق مشروع "شباب قدرات" في المفرق

تنقلات تشمل مدراء و 27 موظفًا في وزارة السياحة - أسماء

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل نظيره الرواندي

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

توضيح حول ضخ المياه لمنازل المواطنين

الأربعاء، 09-08-2023 08:18 م

مجلس الأمن القومي التركي يدعو روسيا وأوكرانيا للجلوس إلى طاولة المفاوضات

64d3bc824c59b70ce43a483f


الوكيل الإخباري- دعا مجلس الأمن القومي التركي، عقب اجتماع قاده الرئيس رجب طيب أردوغان، روسيا وأوكرانيا للجلوس إلى طاولة المفاوضات ووقف الأعمال العسكرية.

اضافة اعلان

 

وجاء في بيان المجلس عقب الاجتماع: "تمت مناقشة مسار الحرب في أوكرانيا، وآثارها المحتملة على منطقتنا في المراحل القادمة بالتفصيل، ونؤكد أن تصعيد التوتر في البحر الأسود لن يكون في مصلحة أحد.. وندعو جميع الأطراف للجلوس إلى طاولة المفاوضات، وإنهاء الحرب دون تأجيل".

كما تطرق الاجتماع إلى صفقة تصدير الحبوب، حيث قال البيان: "نؤكد على أن العودة إلى اتفاقية الحبوب، ستمنع الآثار السلبية المحتملة في البلدان المحتاجة، وستسهم في استقرار الغذاء".

وفي وقت سابق، صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن إعادة العمل بمبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب مرتبطة بتنفيذ الغرب لتعهداته، مؤكدا أن بلاده تسعى لحل الخلافات القائمة عبر الحوار.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64d3ce0d4c59b70ce43a4852

اندلاع حريق في مخيم الهول شمال شرقي سوريا

64d399dc4236042bfe0fb0c3

بيلد: أكثر ما تخشاه كييف إجبارها على التفاوض مع روسيا

64d397514236043b740d673d

غرق 41 مهاجرا قبالة إيطاليا

64d3b68d4236043a1a45468e

الولايات المتحدة تفرض حظر تأشيرات على 101 من المسؤولين البيلاروسيين

64d3adcc4c59b713607cf528

الإمارات تعلن عن انطلاق مناورات جوية مشتركة مع الصين

64d398854c59b7173e683e8a

روسيا.. إصابة 25 شخصا بانفجار مصنع في مدينة سرغييف بوساد

أخبار متعلقة
233948

زيلينسكي: مستعدون لمواصلة صادرات الحبوب بدون موافقة روسيا

64b3ef22423604071d5f814a

خبير: واشنطن قد توافق على تسوية النزاع بشروط روسيا متجاهلة مصالح زيلينسكي

233948

خبير أمريكي: اليأس قد يدفع زيلينسكي لاستخدام الصواريخ ضد روسيا

64b3c797423604692f4c801d

الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية خسرت 730 جنديا خلال يوم

64b307e642360444be588d0d

ماسك: الولايات المتحدة تهين نفسها بإرسالها ذخائر عنقودية إلى كييف

64ae91804c59b758d3785745

رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية يكشف فحوى محادثة مع نظيره الأمريكي استمرت ساعة