مجلس الأمن القومي التركي يدعو روسيا وأوكرانيا للجلوس إلى طاولة المفاوضات

الوكيل الإخباري- دعا مجلس الأمن القومي التركي، عقب اجتماع قاده الرئيس رجب طيب أردوغان، روسيا وأوكرانيا للجلوس إلى طاولة المفاوضات ووقف الأعمال العسكرية.

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وجاء في بيان المجلس عقب الاجتماع: "تمت مناقشة مسار الحرب في أوكرانيا، وآثارها المحتملة على منطقتنا في المراحل القادمة بالتفصيل، ونؤكد أن تصعيد التوتر في البحر الأسود لن يكون في مصلحة أحد.. وندعو جميع الأطراف للجلوس إلى طاولة المفاوضات، وإنهاء الحرب دون تأجيل".



كما تطرق الاجتماع إلى صفقة تصدير الحبوب، حيث قال البيان: "نؤكد على أن العودة إلى اتفاقية الحبوب، ستمنع الآثار السلبية المحتملة في البلدان المحتاجة، وستسهم في استقرار الغذاء".



وفي وقت سابق، صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن إعادة العمل بمبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب مرتبطة بتنفيذ الغرب لتعهداته، مؤكدا أن بلاده تسعى لحل الخلافات القائمة عبر الحوار.