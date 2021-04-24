مجلس الأمن يدعو الصومال مجددا إلى إنهاء الأزمة السياسية

الوكيل الإخباري- دعا مجلس الأمن الدولي في بيان جديد جميع الأطراف في الصومال إلى "نبذ العنف واستئناف الحوار بسرعة وبدون شروط مسبقة"، في موقف يعكس قلقه المتزايد من المأزق السياسي في هذا البلد.

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وقال البيان الصادر أمس الجمعة إن "أعضاء مجلس الأمن قلقون جدا من استمرار الجمود السياسي والخلافات بين القادة السياسيين الصوماليين حول النموذج الذي يجب استخدامه لإجراء الانتخابات".



وأضاف أن "الخلاف الحالي لا يعكس التقدم الذي تم تحقيقه بشق الأنفس فحسب بل يصرف الانتباه أيضا عن القضايا الملحة مثل الفيضانات والجفاف والجراد ووباء كوفيد-19 ومكافحة التهديد الإرهابي .



وكان مجلس الأمن دعا في 31 مارس بعد اجتماع عاجل، السلطات الصومالية إلى حل الانسداد المرتبط بالعملية الانتخابية.

المصدر: روسيااليوم