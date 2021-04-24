السبت 24-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

القدس تنتفض يشعل تويتر

تعميم من البنك المركزي بالعقبة

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من طوباس

بينها الزنجبيل والكركم.. أطعمة تعالج حساسية الأنف وتخفف حدتها‎

الفنان الأردني متعب الصقار في ذمة الله

دراسة: تناول الفطر يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

سفير مصر يوضح دلالات اتفاق استئناف الرحلات الجوية مع روسيا

بدء استقبال طلبات سلفة تمكين 2

أسعار الذهب السبت 24/4/2021

وفيات السبت 24/4/2021

السبت، 24-04-2021 09:43 ص

مجلس الأمن يدعو الصومال مجددا إلى إنهاء الأزمة السياسية

6083ba9a4236044f070a7c69


الوكيل الإخباري- دعا مجلس الأمن الدولي في بيان جديد جميع الأطراف في الصومال إلى "نبذ العنف واستئناف الحوار بسرعة وبدون شروط مسبقة"، في موقف يعكس قلقه المتزايد من المأزق السياسي في هذا البلد.

اضافة اعلان
 

وقال البيان الصادر أمس الجمعة إن "أعضاء مجلس الأمن قلقون جدا من استمرار الجمود السياسي والخلافات بين القادة السياسيين الصوماليين حول النموذج الذي يجب استخدامه لإجراء الانتخابات".

وأضاف أن "الخلاف الحالي لا يعكس التقدم الذي تم تحقيقه بشق الأنفس فحسب بل يصرف الانتباه أيضا عن القضايا الملحة مثل الفيضانات والجفاف والجراد ووباء كوفيد-19 ومكافحة التهديد الإرهابي .

وكان مجلس الأمن دعا في 31 مارس بعد اجتماع عاجل، السلطات الصومالية إلى حل الانسداد المرتبط بالعملية الانتخابية.

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
طيور

الدنمارك تتحضر لإعدام آلاف الطيور خشية من فيروس الإنفلونزا

60833a554236044a98231664

استقالة المبعوث البريطاني الخاص لمنطقة الخليج

608315c742360411a6591f34

السعودية تعلن عن شروط وإجراءات جديدة للسفر

جراد

الجراد يجتاح مناطق البقاع اللبناني

جح

وفاة شقيق الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك - صورة

1043932484_0_248_3072_1910_1000x541_80_0_0_655253ae1cbac20189d80251aa4c25e1

3 صواريخ تستهدف قاعدة عسكرية أمريكية في العراق

أخبار متعلقة
1-122

الصومال.. اشتباكات بين قوات حكومية وأنصار قائد الشرطة السابق في مقديشو

555555555

تركيا تعتقل 10 ضباط متقاعدين بسبب بيان ينتقد مشروع قناة اسطنبول

1-27

رئيس الوزراء العراقي يزور الإمارات اليوم

6069482f42360442217bda3b

أمريكا: الكشف عن معلومات جديدة حول مهاجم الكابيتول

----------bpauv-----bluefin-robotics-corporation-----

الصين:غواصة ذاتية القيادة تحقق رقما قياسيا بالغوص

انتخابات-1-1200x675

هل يؤثر تكرار المرشحين وتشابه البرامج على الانتخابات المغربية المقبلة؟