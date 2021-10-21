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الخميس، 21-10-2021 07:02 ص

مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين على السعودية

الامن حوثي


الوكيل الإخباري - دان مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، هجمات جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية على السعودية، داعيا إلى وقف فوري لتصعيد الجماعة العسكري في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

ووفق بيان لمجلس الأمن حول اليمن فقد "ندد أعضاء مجلس الأمن بهجمات الحوثيين عبر الحدود ضد السعودية"، مضيفا أن "الاعتداءات في خليج عدن والبحر الأحمر تشكل خطرا كبيرا على الأمن البحري للسفن".

وشدد مجلس الأمن على ضرورة "وقف التصعيد من قبل الجميع، بما في ذلك الوقف الفوري لتصعيد الحوثيين في مأرب"، منددا "بتجنيد الأطفال واستخدامهم في الصراع".

ودعا المجلس إلى "حل الخلافات في اليمن من خلال الحوار الشامل ورفض العنف لتحقيق أهداف سياسية"، موجها طلبه لجميع الجهات الفاعلة في اليمن من أجل "العمل بشكل بناء لتنفيذ اتفاق الرياض بشكل كامل".

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روسيا اليوم


 




 

 


 

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