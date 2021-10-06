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الأربعاء، 06-10-2021 04:37 م

القبض على أردني ولبناني قاما بالسطو على مؤسسة تجارية في السعودية

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الوكيل الاخباري- أعلنت الشرطة السعودية في منطقة مكة المكرمة، القبض على مقيمين من الجنسيتين، اللبنانية والأردنية، جراء سطوهما على مؤسسة تجارية.

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وفي التفاصيل، قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إن "المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مقيمين من الجنسيتين الأردنية واللبنانية، في العقد الرابع مـن العمر، إثر سطوهما على مؤسسة تجارية"، مشيرا إلى أنه "جرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة".

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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