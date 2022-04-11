مجلس الأمن يعقد جلسة حول تأثير الحرب في أوكرانيا على النساء

الوكيل الاخباري - عقد مجلس الأمن، اليوم الاثنين، جلسة حول ما يجري في أوكرانيا، مع التركيز على تأثير الحرب على النساء والفتيات، وكيفية حماية صحة وكرامة المرأة خلال الفترة العصيبة التي تخلقها النزاعات.



وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، استهلت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيما بحّوث إحاطتها بتأكيدها على التضامن مع نساء وبنات ورجال وأولاد أوكرانيا، داعية إلى وقف فوري للحرب الدائرة في أوكرانيا.

اضافة اعلان