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الأحد، 13-03-2022 06:23 ص

اجتماعات جديدة في الأمم المتحدة بشأن أزمة أوكرانيا

مجلس أمن الدولي


الوكيل الإخباري - تُعقَد في الأمم المتحدة، هذا الأسبوع، اجتماعات عدة مخصصة للهجوم الروسي على أوكرانيا، من دون أن يُعرف حتى الآن ما إذا كانت ستؤدي إلى تبني أي نص، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.

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وقال أحد هذه المصادر إنه من المرتقب أن تكون هناك، الاثنين، خلال اجتماع في مجلس الأمن، كلمة لوزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو، رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لعام 2022.


إلى ذلك، يُناقش عدد من أعضاء مجلس الأمن منذ أسبوعين مشروعا فرنسيا مكسيكيا يتعلق بالمساعدات الإنسانية. ولم يُحدد بعد موعد للتصويت الذي كان مأمولا في الأصل إجراؤه أوائل مارس.


وقال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، لوكالة فرانس برس، الجمعة، إنه لم يطّلع بعد على أيّ نص نهائي.


وفي نسخة من المشروع حصلت عليها فرانس برس، يندد المجلس بـ"العواقب الإنسانية الكارثية للأعمال العدائية ضد أوكرانيا"، ويطالب "بوقف فوري للأعمال العدائية" و"لكل الهجمات ضد المدنيين".


كما سيطالب النص بحماية "المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، والأشخاص الضعفاء، بمن فيهم الأطفال".


لكنّ هذا المشروع يواجه خطر الفيتو من جانب روسيا بحسب ما قال دبلوماسيون اقترح بعضهم تقديم المشروع مباشرة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة (193 عضوا).


وحق النقض (الفيتو) غير موجود في الجمعية العامة، التي تُعتبر القرارات الصادرة عنها غير ملزمة.

 

سكاي نيوز



 




 

 


 

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