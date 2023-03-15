مجلس الدوما الروسي يقترح تسهيل الحصول على الجنسية لمواطني 4 دول

الوكيل الإخباري- اقترحت لجنة شؤون رابطة الدول المستقلة في مجلس الدوما الروسي تعديل مشروع قانون الجنسية لتسهيل الحصول عليها لمواطني بيلاروس وكازاخستان ومولدوفا وأوكرانيا الذين يعيشون في روسيا.

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ويقترح تعديل قانون الحصول على الجنسية الروسية، إعادة الحق لمواطني بيلاروس وكازاخستان ومولدوفا وأوكرانيا الذين يعيشون في روسيا في الحصول على الجنسية الروسية بإجراءات مبسطة، حيث أن مشروع القانون الذي تم تبنيه في القراءة الأولى نص على مثل هذا الحق من خلال مرسوم رئاسي.



ووفقا لمقترح النائب الأول لرئيس لجنة شؤون رابطة الدول المستقلة في مجلس الدوما، قسطنطين زاتولين، فإن "هذا التعديل المقترح يعيد الحق (في الحصول على الجنسية) لمواطني جمهورية بيلاروس وجمهورية كازاخستان وجمهورية مولدوفا وأوكرانيا الذين يقيمون بشكل دائم في أراضي روسيا الاتحادية، أي أولئك الذين حصلوا على تصريح إقامة".



وأوضح زاتولين أن مشروع القانون الرئاسي ينص على أن هذه الفئة من المواطنين يمكن أن تمنح حق المواطنة بمرسوم رئاسي، مضيفا " لماذا تنتظر هذه الفئة المرسوم الرئاسي إذا كان القانون الحالي يمنحهم هذا الحق".



وقال النائب الأول لرئيس لجنة شؤون رابطة الدول المستقلة في مجلس الدوما: "نحن نتحدث عن شروط الإقامة في روسيا المشروطة للحصول على الجنسية بإجراءات مبسطة، أقترح تقليص هذه الشروط (من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة).



واقترح كذلك تبسيط إجراءات الحصول على الجنسية بالنسبة لأفراد أسر المتزوجين والمتزوجات من مواطنين روس حتى في حالة عدم وجدود أطفال.