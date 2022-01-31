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الإثنين، 31-01-2022 04:09 م

مجلس الشورى السعودي يقر تعديل نظام العلم والشعار والنشيد الوطني

نظام-العلم-السعودي


الوكيل الإخباري-وافق مجلس الشورى السعودي بالأغلبية على مشروع تعديل نظام العلم والشعار والنشيد الوطني، المقدم للمجلس وفق المادة 23 من نظامه من العضو سعد بن صليب العتيبي، وفق صحيفة "سبق".

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وبحسب "سبق"، فإن "فكرة تعديل نظام العلم والذي مضى على صدوره ما يقارب 50 عاما، جاءت بهدف مواكبة الحراك الكبير الذي تشهده المملكة في السنوات الأخيرة في مراجعة وتطوير العديد من الأنظمة، والنصوص التشريعية الداعمة لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030".


وأشارت الصحيفة إلى أنه "ظهرت الحاجة إلى سد الفراغ التشريعي، بشأن عدم وجود نظام يحدد نشيد الدولة، ويفصل الأحكام المتعلقة به، باعتباره متطلبا مهما نص عليه النظام الأساسي للحكم في المادة الرابعة منه، وكذلك ضرورة وضع المحددات والضوابط لاستخدام شعار الدولة، وتحديد العقوبات التي تطبق في حال المخالفة".

 

روسيا اليوم

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