مجلس النواب العراقي: التظاهرات عرقلت عمل البرلمان

الوكيل الإخباري - قالت رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، أن التظاهرات عرقلت عمل المجلس عن عقد جلسته.

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وقال نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، إن على المتظاهرين عدم المساس بالمؤسسة التشريعية مع ضمان حق التظاهر السلمي، وأن التظاهرات عرقلت عمل مجلس النواب، مشددا على أن على القوات الأمنية أن تكون أكثر حزما في أداء واجبها وضمان أمن وسلامة المتظاهرين.



وانطلقت عصر أمس الأربعاء، تظاهرة حاشدة لأنصار التيار الصدري، ودخل المتظاهرون مقر البرلمان في المنطقة الخضراء، للتعبير عن رفضهم لمرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة الجديدة محمد شياع السوداني.

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