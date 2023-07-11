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الثلاثاء، 11-07-2023 04:20 م

مجلس الوزراء السعودي يصدر قرارا هاما

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الوكيل الإخباري- وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، على نظام المساهمات العقارية في المملكة.اضافة اعلان


وأكد مجلس الوزراء، مجددا حرص المملكة على تعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول مجموعة "أوبك+" لدعم استقرار أسواق البترول وتوازنها، ومن ذلك الإعلان عن تمديد الخفض الطوعي البالغ مليون برميل يوميا، والذي بدأ تطبيقه في يوليو الجاري لشهر آخر، ليشمل أغسطس القادم مع إمكانية تمديده.

ومن ناحية أخرى أشار مجلس الوزراء السعودي إلى أن ما حققته المملكة من نتائج إيجابية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023، يعد انعكاسا لمسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها الدولة بهدف تحقيق التطلعات المنشودة لازدهار الاقتصاد الوطني، والتقدم في المجالات كافة.

كما وافق مجلس الوزراء السعودية، من حيث المبدأ، على إنشاء مركز وطني للمعلومات البحرية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت روسيا أنها ستخفض بشكل طوعي صادراتها النفطية في أغسطس 2023 بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

روسيا اليوم

 




 

 


 

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