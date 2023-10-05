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الخميس، 05-10-2023 04:09 م

محامي ترامب السابق جولياني يقاضي بايدن

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الوكيل الإخباري - رفع محامي ترامب السابق رودي جولياني دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب إطلاق الأخير عليه وصف "بيدق روسي" في مناظرة رئاسية عام 2020.

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جاء ذلك وفق ما ذكره جولياني في مؤتمر صحفي خارج المحكمة في نيو هامبشاير، حيث تم رفع دعوى تشهير ضد الرئيس الحالي، وتابع: "عندما يتم وصفك بالبيدق الروسي، وعندما يسميك مرشح ديمقراطي بارز كميسّر للمعلومات المضللة الروسية، فإن ذلك ضار للغاية"، مشيرا إلى أن عددا من عملاء شركته توقفوا عن العمل معه بعد ذلك، ما تسبب في خسارته ملايين الدولارات.


وكان بايدن قد وصف جولياني بأنه "بيدق روسي"، يستخدم في يد روسيا و"يتم تغذيته بمعلومات روسية وغير صحيحة".


وأكد جولياني أنه لم يعمل أبدا مع روسيا، وتابع: "لقد أثبت مكتب التحقيقات الفدرالي أن ذلك لم يكن صحيحا. وأثبته مرة أخرى قبل 3 أسابيع من قول بايدن ذلك".


ومحامي ترامب رودي جولياني مدعى عليه في عدد من الدعاوى القضائية المرفوعة ضده، ومن المقرر أن تبدأ إحداها في جورجيا، ديسمبر.


وفي وقت سابق من شهر سبتمبر، رفع أحد المحامين الذين عملوا معه دعوى قضائية جديدة ضد جولياني، فيما يعتقد العمدة السابق دفع له أجرا أقل من اللازم، ويطالب بتعويض قدره 1.3 مليون دولار.


كما ذكرت شبكة CNN سابقا أن جولياني مدين بغرامات تزيد عن 130 ألف دولار لعدم امتثاله لأوامر المحكمة، إلا أن ديونه الفعلية أعلى من ذلك بكثير.

 

RT

 




 

 


 

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