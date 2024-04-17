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الأربعاء، 17-04-2024 12:06 م

محكمة موسكو تؤيد اعتقال أحد المتهمين في هجوم "كروكوس" الإرهابي

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الوكيل الإخباري - أيدت محكمة مدينة موسكو حكم اعتقال عليشر قاسموف المتهم بتأجير شقة لمنفذي الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس" في ضواحي موسكو، رغم علمه بنشاطهم الإجرامي.

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وكان قاسموف، وهو مواطن قرغيزي قد قال أمام المحكمة إنه لم يكن على علم بخطط المستأجرين لتنفيذ هجومهم الإرهابي.


وذكرت والدته أن ابنها قام بتأجير الشقة التي يدفع رهنها العقاري بناء على إعلان بمواقع الإنترنت، وكان يدير مقهى، ولا علاقة له بالهجوم الإرهابي.

وكانت المحكمة حكمت بالقبض على عليشر قاسموف في قضية هجوم "كروكوس" بتهمة تأجيره شقة للإرهابيين.


واعتقلت المحكمة باسماني المشاركين الأربعة بالهجوم وهم: داليرجون بارتوفيش ميرزويف، محمد صوبير فايزوف، مورودالي سعيد كرامي رجب علي زاده، فريدون شمس الدين.


وتداولت وسائل الإعلام لقطات للقبض على منفذي هجوم "كروكس" الإرهابي.

 

RT

 




 

 


 

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