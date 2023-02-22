الأربعاء 22-02-2023
الوكيل الاخباري

5 إصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام نابلس

بيان من هيئة الطاقة بشأن محطات المحروقات ووكالات توزيع الغاز

الخصاونة: إعادة النظر بفكرة إلغاء وزارة العمل.. وإعادة هيكلتها

الأسرى الفلسطينيون يواصلون العصيان بمواجهة إدارة السجون الاسرائيلية

ما هي احتمالات وقوع تسونامي مدمر على سواحل البحر الأبيض المتوسط؟

محكمة أمن الدَّولة تقرِّر الحكم بإعدام ثلاثة أشخاص في قضية خلية السَّلط الإرهابية

نواب يطالبون بزيادة رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي

نقابة الفنانين الأردنيين تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي

الأمن الروسي يعتقل 5 أشخاص في كبردين بلقار بشبهة الاتجار بالبشر

الزراعة: نفوق 483 رأس بقر و 557 رأس عجل بسبب الحمى القلاعية

عاجل

محكمة أمن الدَّولة تقرِّر الحكم بإعدام ثلاثة أشخاص في قضية خلية السَّلط الإرهابية

الأربعاء، 22-02-2023 10:27 ص

مدفيديف: إذا ما أوقفت روسيا عمليتها العسكرية سيمزقونها إلى أشلاء

63f5bfb24c59b73081408a39


الوكيل الإخباري - صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف بأنه إذا ما أوقفت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا دون تحقيق النصر فلن تبقى روسيا موجودة، وسيمزقونها إلى أشلاء.

اضافة اعلان


جاء ذلك في منشور لمدفيديف بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث كتب فيه:


"1- بالأمس كان هناك خطاب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام الجمعية الفدرالية، والذي جاء فيه ضمن أمور أخرى تعليق مشاركتنا في معاهدة (ستارت-3)، وهو قرار طال انتظاره، أشرت إلى حتميته العام الماضي. قرار دفعت نحوه الحرب التي أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية ودول (الناتو) ضد بلادنا. قرار سوف يكون له صدى كبير في العالم بشكل عام وفي الولايات المتحدة بشكل خاص.


بعد كل شيء، كان لسان حال المؤسسة الأمريكية الحاكمة حتى الآن: سوف نلحق بكم الضرر في كل مكان وفي كل شيء، سنزود نظام كييف بكميات هائلة من الأسلحة، وسنعمل على هزيمة روسيا، وسنقيّدكم وندمركم، إلا أن الأمن الاستراتيجي قضية منفصلة، لا ترتبط بالسياق العام للعلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، بمثابة بقرة مقدسة.


وهذا الاستنتاج هو أسوأ جريمة، هو خطأ فادح من الأمريكيين، خطأ ناجم عن جنون العظمة، شعورهم بالتفوق والقدرة الدائمة على الإفلات من العقاب. بعد كل شيء، أصبح من الواضح لجميع القوى المتزنة أنه إذا كانت الولايات المتحدة تريد هزيمة روسيا، فيحق لنا إذن الدفاع عن أنفسنا بأي سلاح، بما في ذلك السلاح النووي. وكما قال فلاديمير بوتين بحق: (من المستحيل هزيمة روسيا في ساحة المعركة). وبهذا يتم تعليق المشاركة (مؤقتا) في معاهدة (ستارت-3).

 

ولتفكر النخب البعيدة عن الواقع في الولايات المتحدة الأمريكية عما حققته في نهاية المطاف، وسنراقب أيضا رد فعل القوى النووية الأخرى من أعضاء (الناتو): فرنسا وبريطانيا. لم تكن قوتهم النووية الاستراتيجية مدرجة عادة في ميزان الرؤوس الحربية والحاملات النووية عند إعداد الاتفاقيات بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي (روسيا)، لكن حان الوقت للقيام بذلك.


2- خاطب بايدن الشعب الروسي أمام حشد من البولنديين. في واقع الأمر كانت خطبته تقليدية، وتكدست الكلمات الرفيعة حول مدى أهمية الدفاع عن الديمقراطية، وكيف أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تهاجم روسيا. بدا الأمر متلعثما ومضحكا. من ذلك الجد الغريب الذي يبث من بولندا بنظرة محيرة؟ لماذا يتوجه إلى أهل بلد آخر، في وقت تمتلئ بلاده بالمشاكل الداخلية؟ بأي منطق يتعين علينا أن نستمع إلى سياسي من دولة معادية تنشر الكراهية لوطننا الأم؟ لماذا يجب على مواطني روسيا أن يثقوا بزعيم الولايات المتحدة، الذي أطلق العنان لمعظم الحروب في القرنين العشرين والحادي والعشرين، في الوقت الذي يلومنا فيه على العدوانية؟ نفس الشخص الذي يوجه كل قدراته الفكرية الضعيفة فقط للتأكد من أن روسيا تتكبد (هزيمة استراتيجية).


بل والأبعد من ذلك، لإعادة صياغة عبارة شهيرة قالها بايدن في وارسو: (إذا أوقفت روسيا غزوها، فسوف ينتهي كل شيء الآن. أما إذا توقف الأوكرانيون عن الدفاع عن أنفسهم فستكون هذه نهاية أوكرانيا)، وتلك كذبة مكررة، أما الحقيقة فمختلفة تماما: إذا أوقفت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا دون تحقيق النصر، فلن تبقى روسيا موجودة، وسيمزقونها إلى أشلاء. أما إذا توقفت الولايات المتحدة الأمريكية عن إمداد نظام كييف بالأسلحة، فإن الحرب ستنتهي الآن".

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
GettyImages-1167375562

ما هي احتمالات وقوع تسونامي مدمر على سواحل البحر الأبيض المتوسط؟

resize

الأمن الروسي يعتقل 5 أشخاص في كبردين بلقار بشبهة الاتجار بالبشر

articles_12006_713469499565233_1x

الأمن العراقي يعلن مقتل إرهابيين شمال بغداد

syria1

خبير جيولوجي يتوقع حدوث زلزال في لبنان ويحدد موعده

127-103920-america-yemen-77-looted-artifacts_700x400

الولايات المتحدة تعيد لليمن 77 قطعة أثرية منهوبة

download (1)

المجلس الأوروبي يبدأ في تجنيد كوادر الصف الثاني في أوكرانيا

أخبار متعلقة
image - 2023-01-29T090941.287

أوكرانيا تفرض عقوبات على 185 شركة وشخصاً يدعمون موسكو

image - 2023-01-28T104840.703

رغم الانتقادات.. ماكرون يؤكد مواصلته الحديث مع روسيا

image - 2023-01-28T090546.710

كوريا الشمالية تؤكد وقوفها إلى جانب روسيا ضد الولايات المتحدة

5d64b0ae95a5974a5c8b4639

دبابة "تي – 80" المطورة الروسية تصل الجبهة الأوكرانية

_123378508__123191242_tv073640966-1

بوتين: نحتاج إلى تخزين الأدوية للشتاء مثل الغاز

7999550b-zelensky-e-putin

بيسكوف يكشف عن آخر محادثة بين بوتين وزيلينسكي