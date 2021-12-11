وزير الصحة الألماني يؤيد اجبارية التطعيم لمواجهة كورونا

الوكيل الإخباري-قال وزير الصحة الألماني في الحكومة الجديدة، كارل لوترباخ، إن إجبارية التطعيم الشامل، قد تصبح أحد أدوات مكافحة تفشي وباء كورونا.

اضافة اعلان

وأضاف وزير الصحة الألماني في مقابلة أسبوعية مع صحيفة "دير شبيغل" نشرت اليوم السبت: "الهدف من التطعيمات الإلزامية هو الوصول إلى أولئك الذين لم يقتنعوا بالحجج الطبية".



وأشار الوزير إلى أن متحور "أوميكرون" سيتفشى أيضا في ألمانيا، مشددا على ضرورة إعادة التطعيم.



وقال لوترباخ إن "إجبارية التطعيم، إلى جانب حملة التعزيز الناجحة، هما شيئان يساعداننا في التغلب على الأزمة"، مشيرا إلى أن أي شخص يحاول تجنب التطعيم الإلزامي سيواجه غرامة مالية.



إلى ذلك اعتمد البرلمان الألماني (البوندستاغ)، أمس الجمعة، تعديلات على قانون حماية السكان من العدوى، التي اقترحتها الأحزاب الحاكمة حول إجبارية التطعيم بالنسبة للعاملين في القطاع الصحي.



روسيا اليوم