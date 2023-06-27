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الثلاثاء، 27-06-2023 09:19 ص

مسؤولة روسية: الاستخبارات الأمريكية تحاول تجنيد دبلوماسيينا في الأمم المتحدة

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الوكيل الاخباري- كشفت نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ماريا زابولوتسكايا، أن الاستخبارات الأمريكية تحاول تجنيد دبلوماسيين روس في الأمم المتحدة.

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وقالت زابولوتسكايا في اجتماع للجنة العلاقات من قبل الدولة المضيفة: "تشير المعلومات المحدثة التي قدمناها إلى أن الولايات المتحدة تواصل تطبيق مجموعة كاملة من التدابير والقيود على بعثتنا الدائمة وموظفيها في نيويورك، بهدف الحد من فعالية تفاعلنا مع الأمم المتحدة، وأكثر من ذلك، تمارس الضغط النفسي على الدبلوماسيين الروس هناك".

وأضافت: "كيف يمكن تفسير أساليب التجنيد التي تتزايد من قبل وكالات الاستخبارات الأمريكية التي تتوجه إلى الدبلوماسيين الروس في الشارع وفي المطار" في نيويورك.

كما أشارت إلى أن الولايات المتحدة تتصرف ليس فقط بشكل يخالف اتفاقية مقر الأمم المتحدة، ولكن أيضا المادة 25 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، التي تنص على أن "الدولة المضيفة يجب أن توفر كل الإمكانياتت لأداء البعثة وظيفتها".

وشددت زابولوتسكايا على أنه "في ما يتعلق باتساع طيف وحجم الانتهاكات، فمن الواضح تماما أن الجانب الأميركي، على العكس من ذلك، يعمل بشكل هادف لتهيئة أكثر الظروف غير المواتية للبعثة الروسية الدائمة وموظفيها".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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