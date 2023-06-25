الأحد 25-06-2023
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الأحد، 25-06-2023 09:31 ص

الإمارات تؤكد التزامها بدعم الاستقرار في مالي

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الوكيل الإخباري- أكدت دولة الإمارات التزامها بدعم الاستقرار في مالي خلال الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد، وبتكامل تام مع تطلعات الشعب في مالي.

جاء ذلك خلال بيان وفد الإمارات في اجتماع مجلس الأمن، بشأن البند المعنون بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، ألقته السفيرة لانا نسيبة، المندوب الدائم، ونشرته البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني.

انتقال سياسي مستدام

وركزت لانا نسيبة خلال البيان على نقاط ثلاث: أولاً، «يجب أن نظل حازمين في تركيزنا على الانتقال السياسي المستدام في مالي، وسيكون الجدول الزمني للانتخابات على مدى الاثني عشر شهراً القادمة حاسماً، ويشمل ذلك الاستفتاء الدستوري الذي سيحدث في غضون يومين، والانتخابات الرئاسية المحددة في فبراير 2024».

وأضافت «تؤمن دولة الإمارات إيماناً راسخاً بضرورة أن تكون هذه العمليات السياسية شاملة لتحديد النهج المناسب لمنع وحل النزاع بشكل مستدام، ولبناء السلام. وتُعد المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة، أمراً بالغ الأهمية لتحقيق هذه الغاية».

وتابعت «نرى أن تنفيذ السلطات لخطة العمل الوطنية للبلاد بشأن المرأة والسلام والأمن بشكلٍ فاعل، ستكون من الخطوات المرحب باتخاذها في هذا الاتجاه».

وأكملت «يجب أن تشمل العملية وجهات نظر الشباب، حيث يعد حوالي 50 % من سكان مالي دون سن 15 عاماً».

وقالت «يشكل الحوار عنصراً أساسياً للتغلب على الاختلافات، وتعزيز الثقة. إن تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي، لا يزال ضرورياً، حيث نشجع الأطراف على الانخراط بشكل علني مع جهود الوساطة الدولية».

ثانياً، أفادت نسيبة «بات واضحاً تزايد حدة التهديدات الأمنية العديدة التي تواجه هذا البلد، ومنها الهجمات الإرهابية، بما فيها تلك المنتشرة عبر الحدود، التي تعد الأكثر إلحاحاً».

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البيان

 




 

 


 

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