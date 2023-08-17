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الخميس، 17-08-2023 11:20 م

مسؤول أممي يدعو لتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية إلى ميانمار

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الوكيل الإخباري - دعا وكيل رئيس الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، مارتن غريفيث، إلى توسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية وزيادة التمويل لمساعدة 18 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة في ميانمار.

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وبحسب بيان للأمم المتحدة، فقد زاد عدد النازحين في ميانمار خمسة أضعاف في أقل من ثلاث سنوات، من 380 ألفًا في بداية عام 2021 إلى 1.9 مليون في الوقت الحالي.


وكان غريفيث، قام بزيارة استمرت 3 أيام إلى ميانمار التقى خلالها مع العائلات المتضررة من النزاعات والكوارث الطبيعية، بما في ذلك مجتمعات راخين والروهينجا.


كما التقى برئيس مجلس إدارة الدولة، الجنرال مين أونج هلاينج، الذي ناقش معه ما يحتاجه العاملون في المجال الإنساني من أجل زيادة المساعدات المباشرة للسكان المتضررين.


بترا

 




 

 


 

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