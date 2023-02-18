السبت 18-02-2023
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السبت، 18-02-2023 09:05 ص

مسؤول رفيع المستوى في البنتاغون يزور تايوان

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الوكيل الإخباري - وصل مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية، مكلف العلاقات مع الصين أمس الجمعة إلى تايوان، بحسب ما أفادت صحيفة فايننشل تايمز، في زيارة جديدة تثير غضب بكين.

وتجري هذه الزيارة الرسمية إلى الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، بعد أقل من أسبوعين على إسقاط الولايات المتحدة "منطادا صينيا" في مجالها الجوي، ما أجج التوتر بين القوتين المتنافستين.

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ووصل مايكل تشايس مسؤول السياسة الصينية في البنتاغون أمس الجمعة إلى تايوان، وفق ما نقلت الصحيفة الاقتصادية عن مصادر لم تكشف هويتها.


وأشارت فايننشل تايمز إلى أنه أعلى مسؤول أمريكي غير منتخب يزور تايوان منذ 2019.


من جهتها، أبلغت وزارة الخارجية الصينية الجمعة أنها "تعارض بشدة أي اتصال رسمي أو عسكري بين الولايات المتحدة وتايوان".


ودعا متحدث باسم الخارجية الصينية خلال مؤتمر صحفي روتيني، واشنطن إلى "وقف كل أشكال الاتصال الرسمي والعسكري مع تايوان ووقف تدخلاتها في شؤون تايوان ووقف إثارة التوتر في مضيق تايوان".


تعتبر الصين الجزيرة البالغ عدد سكّانها 24 مليون نسمة، جزءا لا يتجزأ من أراضيها مبدية عزمها على إعادة ضمها بالقوة إذا اقتضى الأمر.


وتبدي بكين استياءها للتقارب القائم في السنوات الأخيرة بين السلطات التايوانية والولايات المتحدة التي تمد الجزيرة بدعم عسكري بوجه بكين منذ عدة عقود.


وقامت الصين في أغسطس الماضي بمناورات عسكرية ضخمة في محيط تايوان، في عرض قوة غير مسبوق ردا على زيارة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك نانسي بيلوسي إلى تايبيه.


وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس الماضي، أنه يعتزم "التحدث الى الرئيس" الصيني شي جينبينغ في شأن المنطاد الذي أسقطه الأمريكيون، مؤكدا أنه لا يريد "حربا باردة" مع بكين.

 

البيان

 




 

 


 

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