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الأحد، 11-06-2023 09:38 ص

مسؤول سابق في البنتاغون يكشف عن فشل الهجوم المضاد الأوكراني وردة فعل زيلينسكي على الخسائر

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الوكيل الإخباري- قال ضابط البنتاغون السابق، ستيفن بريان، إن الرئيس الأوكراني تلقى أنباء غير سارة عن الخسائر الفادحة وإخفاقات قواته خلال محاولاتها الهجوم على زاباروجيه.

وقال بريان على منصة Substack، "إن زيلينسكي، الذي زار إقليم خيرسون الخاضع لسيطرة كييف، تلقى حينها أنباء غير سارة عن الخسائر الفادحة وإخفاقات القوات الأوكرانية في محاولاتها للهجوم على منطقة زاباروجيه".

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وأضاف "تمكنت القوات الروسية من تدمير العديد من الدبابات الأوكرانية، بما في ذلك دبابات AMX-10 المزودة بعجلات فرنسية ودبابات ليوبارد التي نقلتها ألمانيا إلى أوكرانيا. كما دمرت أيضا رادار Hensoldt TRML-4D AESA المهم، وهو جزء من Iris - نظام الدفاع الجوي الذي تم نشره في منطقة الحرب لدعم القوات الأوكرانية".

كما أشار الصحفي إلى أن "الفريق الأفضل في القوات المسلحة الأوكرانية، اللواء الميكانيكي السابع والأربعون، تم تدريبه في دول الناتو، ومجهز بمعدات وتقنيات حديثة، بما في ذلك عربات قتال المشاة الأمريكية برادلي، مدعومة بكمية هائلة من المدفعية، بما في ذلك HIMARS MLRS، فشل في الهجوم".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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